Caltagirone, il regista siciliano Marco Ferrara riceve il prestigioso Premio Gazebo d’Oro

Marco Ferrara, acclamato regista e direttore di Sikania Network, è stato insignito del prestigioso Premio Gazebo d’Oro 2024. La cerimonia di premiazione si è svolta il 21 luglio nella splendida cornice della città di Caltagirone, con la conduzione magistrale di Franco Papale.

Marco Ferrara è noto per il suo eccezionale contributo al cinema italiano, avendo diretto film di grande successo come Negli occhi di un bambino (vincitore di 24 premi internazionali) e The Winner – Il Vincitore (attualmente disponibile su Rai Play)La sua abilità nel raccontare storie attraverso la lente cinematografica ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica, rendendolo uno dei registi più apprezzati della sua generazione.

Il Premio Gazebo d’Oro celebra le eccellenze nel campo delle arti e dello spettacolo, riconoscendo personalità che hanno saputo distinguersi per il loro talento e impegno.Ferrara, con la sua visione unica e il suo instancabile lavoro, incarna perfettamente lo spirito di questo riconoscimento.

Durante la serata, Franco Papale ha guidato il pubblico attraverso un emozionante viaggio nella carriera di Ferrara, mettendo in luce i momenti salienti e le opere che hanno segnato la sua evoluzione artistica.Il regista, visibilmente commosso, ha ringraziato la direzione e il pubblico per l’onore ricevuto, dedicando il premio alla sua squadra e a tutti coloro che hanno creduto nel suo lavoro.Inoltre, è intervenuto l’attore protagonista dei cortometraggi di Ferrara, Francesco Puglisi che ha lasciato delle dichiarazioni toccanti sulla sua esperienza di lavoro con il regista e sull’importanza del loro impegno comune nel raccontare storie significative.

La città di Caltagirone, con la sua ricca storia e tradizione culturale, ha offerto il contesto ideale per una serata indimenticabile, celebrando l’eccellenza nel cinema e rafforzando il legame tra arte e comunità.