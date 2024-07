All’Aeroporto “Fontanarossa” ruba generi alimentari e profumi da punti vendita: denunciato dalla Polizia

Recarsi all’aeroporto Fontanarossa di Catania, ma non per prendere l’aereo, ma più semplicemente per “rifornirsi” gratuitamente di generi alimentari e profumi.

E’ quanto ha posto in essere un uomo di Adrano in provincia di Catania. Quest’ultimo è stato denunciato per furto aggravato dopo aver rubato salumi, formaggi, biscotti e profumi da alcuni punti vendita presenti nell’aeroporto di Catania.

Dopo aver nascosto la refurtiva nei bagni, è stato individuato e fermato grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Frontiera, avvisata dai dipendenti delle attività commerciali. La merce rubata è stata restituita ai legittimi proprietari.