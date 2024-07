Al 22° Rally di Caltanissetta vincono Roberto Lombardo e Alessio Spiteri su Citroen C3 EM Management

CALTANISSETTA. Roberto Lombardo e Alessio Spiteri su Citroen C3 della EM Management, vincono il 22° Rally di Caltanissetta. L’affiatato duo nisseno torna a correre insieme dopo diversi anni e torna a prendersi il calore del pubblico di casa. La competizione, andata in scena in questo fine settimana e valido quale Coppa Rally di Zona 9 di cui costituisce il 4 appuntamento, è valida per il campionato Siciliano ed è stata organizzata per la prima volta da DLF Academy di Delfino La Ferla ed il suo professionale staff. Testimonial d’eccezione per la longeva competizione rallystica nissena è stato il pluricampione italiano ed europeo Giandomenico Basso e si è sviluppata su tre prove speciali ripetute tre volte, la prima quella di “San Cataldo” che si è corsa nella 1^ Tappa, con una parte in notturna, mentre nella giornata conclusiva di domenica, il rally si è sviluppato sulle prove di “Santa Caterina” (da Borgo Petilia al Bivio Noce) e la seconda, denominata “Caltanissetta”, che si snodava tra i tornanti che vanno dal centro abitato di Santa Caterina Villarmosa all’area boschiva di Montecanino.



Nella serata di ieri, il pilota agrigentino Clemente Nucci, navigato dal nisseno Salvatore Giglio su Skoda Fabia R5 della New Turbomark hanno vinto la tappa ottenendo ben 16 secondi di vantaggio sui diretti avversari Lombardo e Spiteri e i calatini Maurizio Ciffo e Rosario Gurrieri su Skoda Fabia del Team Phenix. Un errore in partenza con la macchina spenta sul via, inchiodava infatti i nisseni alla “lunga” messa in moto che li costringeva ad inseguire. Nella seconda giornata è iniziata una forsennata rincorsa dei “Devils” Lombardo e Spiteri che sono riusciti non solo a recuperare il gap con Ciffo – Gurrieri, ma anche a sopravanzare i diretti avversari sulla prova “Caltanissetta”. Lombardo e Spiteri vincono complessivamente 7 prove speciali su 9 e si aggiudicano il Gruppo RC2N iscrivendo il loro nome per la 14 volta sull’albo d’oro della manifestazione nissena, corsa anche nel ricordo di Christian La Ferla, giovane nisseno appassionato di motori recentemente scomparso.

“Una emozione tornare a vincere nella gara di casa – hanno detto Lombardo e Spiteri – anche se io ed Alessio non dividevamo il sedile da tempo, abbiamo subito trovato il giusto feeling anche se un errore in partenza nella tappa di San Cataldo ci ha costretti ad una forsennata rincorsa. Siamo felicissimi”.



Seconda posizione assoluta per Nucci- Giglio su Skoda Fabia sulla quale agguantano anche la seconda posizione di gruppo RC2N, davanti i messinesi Marcello Rizzo ed Antonio Pittella sempre su Skoda Fabia, terzi assoluti e del gruppo RC2N. Ai piedi del podio, a completare il filotto delle vetture R5 a quattro ruote motrici ancora dei nisseni, ovvero Salvatore Di Benedetto e Giovanni Lo Verme ancora su Skoda Fabia.

Quinta piazza assoluta e primato in RC4N per Gaspare Agrò e Rosario Merendino su Peugeot 208 GT Line della Ro Racing che precedono di pochissimo i compagni di squadra Gaspare Corbetto e Salvatore Crapanzano, secondi di Raggruppamento e sesti assoluti. Settima piazza assoluta per Calogero Quaranta e Angelo Costanza sempre su vettura francese del “leone” per le insegne della scuderia CST Sport. Una top ten con distacchi minimi nel combattutissimo gruppo a 2 ruote motrici con Cannino e Buscemi ottavi, Ciffo e Gurrieri noni assoluti su Skoda Fabia e Jerry Mingoia e Roberto Longo, decimi assoluti. Primato di Raggruppamento RC3N per il giovane figlio d’arte Giuseppe Gianfilippo navigato su Renault Clio dall’esperto Sergio Raccuia, mentre per l’altro figlio d’arte, Giovanni Lanzalaco, figlio di Carmelo, in coppia con l’esperto Antonio Marchica, arriva il primato in Raggruppamento RC5N. In RC6N successo per Martino Pratile e Giuseppe Rappa su Peugeot 106 della Ro Racing (scuderia che si aggiudica la vittoria davanti a CST Sport e Motor Team Nisseno). Tra gli Under 36, primato per l’equipaggio composto da Gaspare Agrò e Rosario Merendino su Peugeot 208 GT Line, mentre tra gli Over 55, riconoscimento per Salvatore Di Benedetto e Giovanni Lo Verme su Skoda Fabia.



Tra le storiche primato in 3 Raggruppamento e primato in Classifica Generale per l’avvocato corleonese Antonio Di Lorenzo con al fianco Francesco Cardella sulla Porsche 911RS della Island Motorsport. Svettano in 4 Raggruppamento Alessandro Fonti e Vincenzo Mascarella su Opel Kadett – E GSI 16V, mentre il primato del 2 Raggruppamento se lo sono aggiudicati Italo Ricevuti e Monica Catalano su BMW 2000 Touring della New Turbomark. Tra le scuderie, trofeo per la Island Motorsport.

Il 22° Rally di Caltanissetta si è disputato in condizioni di caldo tipicamente estivo, non ha fatto registrare significative interruzioni ed è stato magistralmente diretto dal direttore di Gara Marco Cascino, coadiuvato da Michele Vecchio. (Foto Gallà)