A Catania operazione contro lo sfruttamento della prostituzione: tre donne accompagnate dalla Polizia presso Ufficio Immigrazione

Nel quadro di un’operazione nazionale contro lo sfruttamento della prostituzione, la Polizia di Stato a Catania ha condotto una serie di controlli, coordinati dalla Squadra Mobile insieme al Reparto Prevenzione Crimine e alla Polizia Scientifica.

Sono state identificate complessivamente 75 persone, in gran parte straniere, di cui 16 con precedenti penali. Sono stati controllati 40 veicoli ed eseguite 8 perquisizioni in abitazioni del centro storico utilizzate per attività illecite.

Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti vari oggetti presumibilmente utilizzati per l’attività di meretricio. Tre donne straniere, due cinesi e una colombiana, sono state accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione per ulteriori accertamenti sulla loro presenza sul territorio nazionale.