Vallelunga, inaugurata area fitness all’aperto

VALLELUNGA PRATAMENO – L ‘ amministrazione comunale ha inaugurato ieri un nuovo spazio comune, per praticare l’attività sportiva all’ area aperta, realizzata grazie ai finanziamenti PNRR dipartimento per lo sport. Un importante progetto, afferma il sindaco Montesano, che ha come obiettivo avvicinare la popolazione del nostro paese al benessere psicofisico che lo sport e il fitness possono offrire, un’ area attrezzata per la pratica sportiva a disposizione di tutti, affinché lo sport possa essere elemento di inclusione e aggregazione. Non è un caso che abbiamo scelto come data dell’inaugurazione l’inizio della stagione estiva, afferma l’assessore allo sport Silvio Zuzzè, perché sarà un’estate all’ insegna dell’ attività sportiva, è in fase di definizione il programma dell’ estate vallelunghese e sono in programma diversi tornei sportivi, corsi di nuoto e di tennis per adulti e bambini, passeggiate naturalistiche e cicloturistiche. Una palestra a cielo aperto che darà a tutti la possibilità di fare sport che si aggiunge alla programmazione dell’amministrazione comunale di riqualificare e potenziare gli impianti sportivi come il campo da tennis già realizzato, e i lavori di riqualificazione del campo di calcio in erba sintetica. Gli organizzatori ringraziano l’ ASD eclipse per la partecipazione a titolo gratuito nella persona di Simone Saia per la dimostrazione di utilizzo dell’ attrezzatura sportiva e Azzurra Vullo per la collaborazione. Con l’inaugurazione di questa area fitness, la Villa Comunale “Sandro Pertini” diventa un punto di incontro per gli amanti dello sport all’aperto, contribuendo al benessere di tutta la comunità. L’ Amministrazione comunale consegna alla cittadinanza un’area sportiva attrezzata di pubblica utilità, nella certezza che, riconosciuta come un bene comune, verrà rispettata, custodita e utilizzata al meglio da tutti