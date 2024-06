Sommatino. Delegazione dell’amministrazione comunale nel Comune gemellato di Fontaine in Francia

SOMMATINO. Dal 31 maggio al 2 giugno una delegazione dell’Amministrazione Comunale di Sommatino, guidata dal Sindaco Salvatore Letizia, si è recata in visita ufficiale a Fontaine, città francese con la quale il nostro Comune è gemellato dal 1991.

Con le omologhe cariche francesi, all’insegna del dialogo e della cordialità, si sono discusse e programmate le attività di gemellaggio per il triennio 2024-2027. Nei giorni trascorsi insieme, i responsabili dell’attività di gemellaggio del Comune di Fontaine hanno accompagnato la delegazione sommatinese presso gli immobili comunali che si prestano ad accogliere le associazioni, dove giornalmente svolgono attività di carattere ludico-ricreative nonché di orientamento per i giovani.

Durante la visita all’immobile comunale “38 bis”, dedicato ai giovani, si è parlato di orientamento e formazione, e si è partecipato ad un bellissimo spettacolo dell’associazione “Spirale”. Si è avuto modo di visitare lo spazio “Nelson Mandela”, dove si è assistito all’esibizione di ben quaranta batteristi. La visita al mercato giovanile “delle pulci” è stata dedicata alla riflessione ambientale, con la partecipazione alla giornata ecologica.Durante il convegno finale è stato presentato un progetto per il 2025 basato sul tema della tutela ambientale, riciclo dei rifiuti e rigenerazione urbana.

Interlocutrici principali sono state le associazioni di Fontaine, con le quali è in programma la condivisione dell’idea progettuale, così da stabilire un concreto punto di collaborazione per una finalità che accomuna tutti.La recente visita ha avuto lo scopo di continuare l’attività di ripristino del rapporto di collaborazione che lega le due comunità, per molti anni rimasto sospeso e che questa amministrazione ha voluto fortemente recuperare sulla scorta delle nobili finalità legate alla memoria dei concittadini sommatinesi emigrati a Fontaine nel corso degli anni.

Questo collegamento, volto ad essere assiduamente curato nel tempo, permetterà alle seconde generazioni di riprendere la connessione con il proprio territorio d’origine, soprattutto grazie agli scambi che l’Amministrazione Comunale ha programmato per i ragazzi delle rispettive comunità.Alla luce delle reciproche proposte, l’occasione della visita è stata utile anche per presentare le nuove attività nate nel Comune di Sommatino e per rendere noto che le stesse sono ben disposte ad aprirsi ad un rapporto di scambio culturale e commerciale con quelle di Fontaine e non solo.

Un ringraziamento particolare va all’‘ASF club’ di calcio di Fontaine per la calorosa accoglienza; durante la serata trascorsa insieme, il dialogo si è basato sul rinnovo dei buoni propositi da rendere attuali sulla spinta dell’entusiasmo che pian piano si va ritrovando. A far da collante è stato il comune senso di appartenenza alla comunità sommatinese.