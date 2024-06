San Cataldo. Il Comune ha ricevuto un mezzo anti incendio. La soddisfazione del sindaco Comparato

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo ha ricevuto un mezzo anti incendio. Un evento che il sindaco Gioacchino Comparato ha salutato con soddisfazione: “un grande giorno per la nostra Protezione Civile e per la nostra Comunità, abbiamo ricevuto un nuovo mezzo antincendio, un ulteriore strumento per migliorare il controllo del nostro territorio.

In una stagione in cui la prevenzione degli incendi è fondamentale, questo mezzo è il segno tangibile del nostro impegno e del lavoro che svolgiamo ogni giorno incessantemente. Grazie di cuore a tutti i ragazzi della Protezione Civile per il loro lavoro instancabile e il loro straordinario impegno verso la comunità”.