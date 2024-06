San Cataldo. Cresce l’attesa per la seconda edizione di “Pani e cumpanaggiu” il 7 luglio con Giovanni Cacioppo

SAN CATALDO. Si avvicina, domenica 7 luglio, la seconda edizione dell’evento più atteso dell’anno a San Cataldo: “Pani e cumpanaggiu – Sapori e profumi antichi”. Organizzato dalla Pro Loco di San Cataldo, presieduta da Salvatore Scarlata, in collaborazione con CiceOne Communication e con il patrocinio del Comune di San Cataldo, l’evento promette di deliziare i presenti con autentiche prelibatezze e uno spettacolo indimenticabile.

Quest’anno, la serata sarà impreziosita dalla presenza del celebre comico siciliano Giovanni Cacioppo, che terrà lo spettacolo “Ho scagliato la prima pietra”, un’opera coinvolgente e divertente che promette di far ridere ed emozionare il pubblico. Prima dello spettacolo, gli allievi della Sol Academy di Alessandra Alessi riscalderanno il pubblico con le loro incredibili esibizioni canore.

L’evento si terrà in via Babbaurra a San Cataldo e vedrà la partecipazione dei principali sponsor, tra cui la Banca Toniolo e San Michele di San Cataldo, e le aziende locali L’Antico Forno Panificio Carletta, Arte Caffè, Macelleria D’Angelo Giuseppe, Miky Surgel e Gruppo La Cagnina.

Durante la serata, i presenti avranno l’opportunità di assaporare i dolci antichi sancataldesi, tra cui i rinomati Cavatuni, ‘Ngiambella e Ciuri di Sicilia, attraverso uno show cooking curato dai ragazzi della scuola dei mestieri Euroform. Sarà un’occasione unica per riscoprire e gustare antiche ricette tramandate nel tempo, che rappresentano un patrimonio culinario prezioso della nostra terra.

Inoltre, sono disponibili gratuitamente 10 banchetti promozionali per aziende e associazioni interessate a partecipare e a far conoscere i propri prodotti o iniziative durante l’evento. Per richiedere uno di questi banchetti basta contattare gli aroganizzatori al più presto al seguente indirizzo e-mail: prolocosancataldo2017@gmail.com