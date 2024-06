Rassegna stampa. Caltanissetta. Cresce la febbre elettorale tra scrutatori e presidenti che non si presenteranno

CALTANISSETTA – C’è grande fermento in vista delle imminenti elezioni comunali ed europee che avranno luogo domani e dopodomani. Gli aventi diritto al voto nel capoluogo sono 54.566 gli elettori, di questi 28.454 sono le donne e 26.112 gli uomini. Si potrà votare dalle 15 di domani alle 23 e poi nella giornata di domenica dalle ore 7 alle 23. Per votare i cittadini devono presentarsi con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento.

Per l’eventuale rinnovo della tessera elettorale occorre recarsi all’Ufficio elettorale in corso Umberto 134. Gli uffici dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15,30 alle 17 e per tutta la durata delle operazioni di voto. Per le europee la scheda è rosa e ogni elettore può scrivere i cognomi di tre candidati della stessa lista, garantendo la parità di genere. I risultati delle europee si avranno la notte tra le giornate di domenica e di lunedì visto che lo sfoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne fissata per le 23.

Modalità di espressione del voto per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco La scheda azzurra viene consegnata all’elettore per le Comunali, cioè per la scelta del sindaco e del Consiglio, e reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di primo cittadino scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita nell’apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista il cognome e il nome e l’iniziale del nome o solo il cognome del candidato scelto. Per chi vuole esprimere il consenso per due candidati della I componenti del comitato Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

Se invece l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati compresi in una delle liste ammesse si intende votata la lista cui appartiene il preferito. Si può contrassegnare il nome di un solo candidato a sindaco. Ma c’è anche il voto disgiunto: un cittadino può contrassegnare un candidato a sindaco e scegliere di votare un candidato al consiglio comunale nelle liste non collegate strettamente all’espressione di voto per il sindaco.

Lo spoglio delle elezioni europee avverrà dopo le ore 23 di domenica 9 giugno, mentre quello relativo alle elezioni comunali comincerà a partire dalle ore 15 del 10 giugno. La febbre elettorale inizia a salire e già all’ufficio elettorale del Comune sono giunte le prime astensioni da parte dei presidenti di sezione che sono stati individuati dalla Corte d’appello di Caltanissetta.

Per molti di loro è bassa la somma di poco più di 200 euro per tre giornate intense di lavoro tra europee e amministrative. Anche molti scrutatori che si dovrebbero insediare nella giornata di domani sono pronti a non presentarsi. Per loro la retribuzione è di poco più di 160 euro. C’è il rischio, insomma, che l’i n s e d i amento dei seggi domani mattina avvenga con un po’di ritardo rispetto all’orario fissato per le 9.