Podismo. Risultati di rilievo per la Marathon Caltanissetta al “1° Trofeo San Felice” di Nicosia

La città di Nicosia ha ospitato il 1º Trofeo San Felice, la 5ª prova del Grand Prix Provinciale CL-EN, regalando una giornata di sport e spettacolo a oltre 100 atleti provenienti da varie province siciliane. Tra i protagonisti della competizione, gli 11 runners della Marathon Caltanissetta hanno saputo distinguersi con prestazioni eccezionali e piazzamenti di rilievo.

Il percorso, rigorosamente cittadino, si snodava su un circuito di 1,3 km da ripetere cinque volte, caratterizzato da salite e discese insidiose e dai tipici san pietrini che hanno messo alla prova la resistenza e l’abilità dei partecipanti. Nonostante le difficoltà, i corridori hanno affrontato la sfida con determinazione e spirito competitivo.

Giordano Cristian e Pendolino Giuseppe hanno tagliato il traguardo con lo stesso straordinario tempo di 25’23”. Cristian ha conquistato il secondo posto nella categoria SM35, mentre Giuseppe ha ottenuto un prestigioso terzo posto nella categoria SM. Un risultato che ha portato onore e soddisfazione alla loro squadra.

Non meno entusiasmanti le prestazioni di Cancemi Massimo e Giambra Graziella, che hanno chiuso la gara in 32’25”. Graziella ha dominato la categoria SF50, salendo sul gradino più alto del podio, mentre Massimo ha ottenuto un meritatissimo terzo posto nella categoria SM65.

Cannistraci Domenica, Riggi Maria e Averna Giada hanno contribuito a rendere indimenticabile la giornata per la Marathon Caltanissetta. Domenica ha vinto nella categoria SF55 con un tempo di 32’50”, Maria ha conquistato il terzo posto nella categoria SF50 con 36’09” e Giada ha ottenuto un significativo terzo posto nella categoria SF con 43’31”.

Gli altri atleti della Marathon Caltanissetta non sono stati da meno, con ottimi tempi di arrivo che hanno confermato il livello di preparazione e la competitività della squadra: Ciulla Andrea ha chiuso in 27’33”, Zagarella Giovanni in 29’17”, Calabrese Francesco in 36’09” e Polizzi Dario in 36’37”.

La competizione, organizzata magistralmente dall’A.S.D. Talin Club Nicosia, ha visto una partecipazione entusiasta e un’ottima gestione logistica, con gli atleti che hanno apprezzato non solo il percorso, ma anche l’atmosfera di convivialità e amicizia che ha caratterizzato l’evento.

I successi della Marathon Caltanissetta al 1º Trofeo San Felice sono il frutto di impegno, passione e spirito di squadra, valori che rendono questa squadra un vero orgoglio per la provincia. Una giornata che resterà impressa nella memoria degli atleti e degli appassionati, in attesa delle prossime sfide del Grand Prix Provinciale CL-EN.