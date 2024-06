Pallavolo femminile B2. Nella finale d’andata Traina batte Terracina 3-1 in rimonta. Ora il ritorno

La Traina batte 3-1 in rimonta la Pallavolo Futura Terracina e si aggiudica l’andata della finale di play off di serie B2. Partita difficile e molto impegnativa quella che le ragazze di coach Fabrizio Montagnino hanno dovuto giocare contro un avversario che in campo, al di la della sconfitta finale maturata, s’è dimostrato di spessore e di qualità.

Primo set controllato senza grandi patemi dal Terracina e Traina non in grado di recuperare i 4-5 punti di svantaggio che l’hanno separata dalla possibilità di recuperare il confronto con le laziali. Il risultato di 25-21 è stata la logica conclusione di un set nel quale le nissene non hanno brillato in alcun modo.

Nel secondo set, invece, la Traina è stata più combattiva con D’Antoni, La Mattina, Spena e la stessa Franceschini a suonare la carica e a lottare su ogni pallone. Le nissene hanno migliorato nel servizio e in ricezione riuscendo ad impattare meglio la forza delle avversarie che, nonostante una grandissima Borboni, hanno dovuto arrendersi nel finale 26-24 dopo che le stesse laziali erano riuscite a recuperare dal 24-22 al 24 pari.

La vittoria del secondo set è stata la chiave dell’incontro in quanto la Traina, da questo successo, ha preso lo slancio giusto per cominciare a macinare la sua pallavolo e per costringere le avversarie a rivedere i loro piani. Per il Terracina, quella che sembrava una gara facile s’è complicata alla grande. Morale della favola, le laziali hanno ceduto anche il terzo set 25-21.

A quel punto è diventato decisivo il quarto set. E qui la Traina ha espresso da subito una chiara supremazia contro la quale le avversarie hanno potuto ben poco. D’Antoni e Moneta sono state implacabili al pari della Franceschini; bene Spena in regia, La Mattina al centro, Musumeci e Giannone. Una Traina che nel quarto set ha imperversato in lungo e in largo mettendo il bavaglio alle laziali e aggiudicandosi set 25- 16 e incontro di finale.

Ora l’appuntamento è per il match di ritorno in programma domenica prossima in casa del Terracina. Un confronto che non si annuncia certo facile, ma che la Traina può e deve in qualche modo far suo per conquistare una promozione in B1 che per la pallavolo femminile nissena sarebbe un momento storico assoluto, considerato che mai prima d’ora una squadra di pallavolo femminile nissena è riuscita a giocare in B1.