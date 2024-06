Palermo. Le danneggia l’auto per ritorsione dopo lite: denunciata

La Digos della Questura di Palermo ha identificato e denunciato una donna palermitana, autrice di minacce nei confronti di un’altra cittadina e del danneggiamento del lunotto della vettura di quest’ultima. Vittima ed aggressore si erano ripetutamente incrociate a bordo delle rispettive vetture, lungo le strade di un quartiere del centro, non distante dalle loro abitazioni. La vittima aveva più volte rimproverato l’altra donna per le sue condotte spericolate al volante che, oltre a violare le norme del Codice della Strada, avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità di pedoni. A quel punto, l’autrice delle infrazioni ha ritenuto gravemente minacciato l’altra donna di ritorsioni, passando poi per le vie di fatto distruggendole con un sasso il lunotto posteriore. I poliziotti hanno identificato l’autrice attraverso la visione delle telecamere di zona che hanno mostrato la donna nell’atto di raccogliere per strada un sasso e lanciarlo sulla vettura della vittima. La donna è stata denunciata per minacce e danneggiamento.