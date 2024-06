Orti urbani al Parco Rosario Assunto: entro l’8 luglio i cittadini potranno chiedere l’assegnazione di un lotto

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un’istanza per l’assegnazione e l’uso di uno dei n.12 lotti (di cui n.3 destinati ai cittadini portatori di disagio) predisposti nel Parco Rosario Assunto in via Capitano Achille Di Martino in Caltanissetta.

I cittadini interessati potranno presentare domanda entro le ore 12:00 di lunedì 8 luglio 2024 o tramite pec alla direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it ovvero tramite consegna a mano al protocollo dell’Ente in Corso Umberto I n. 54.

L’orto comunale è un appezzamento di terreno di proprietà dell’Amministrazione Comunale messo a disposizione dei cittadini residenti nel Comune di Caltanissetta con l’obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, la gestione e manutenzione del territorio, la valorizzazione dei prodotti tipici, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

L’ orto, non ha scopo di lucro, gli ortaggi prodotti potranno essere destinati solo al consumo familiare o donati a terzi, consentendo a chi se ne occupa un sano impiego del tempo libero e facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali.

Gli orti, di mq 48 ciascuno, dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l’uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti come, ad esempio, diserbanti o antiparassitari. Questi ultimi, infatti, potrebbero causare danni all’ambiente. L’uso di tali prodotti comporterà la revoca dell’assegnazione.

La concessione degli orti, a cadenza quadriennale, andrà indirizzata all’Ufficio Agricoltura e i requisiti indispensabili per i cittadini che presentano richiesta di concessione dovranno possedere sono i seguenti:

– residenza nel Comune di Caltanissetta;

– aver compiuto 18 anni;

– non avere ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto;

– non avere proprietà esclusiva di altri terreni coltivabili ad orto nel Comune di Caltanissetta o nei comuni limitrofi;

I cittadini diversamente abili (in possesso di idonea certificazione) che non siano in grado di provvedere autonomamente alla coltivazione dell’orto, possono presentare domanda congiuntamente ad altro cittadino abile, ma in assenza di domanda congiunta, se assegnatari, potranno avvalersi della collaborazione di appartenenti al nucleo familiare di convivenza o comunque da altre persone da loro stessi segnalate.

L’orto concesso in gestione al concessionario non può essere né ceduto, né dato in affitto, né dato in successione, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità.

Il Regolamento e la domanda sono reperibili presso: Ufficio Agricoltura Mercato Ortofrutticolo Via Bloy, 1 – 0934.22851; dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; sito internet www.comune.caltanissetta.it nella sezione Amministrazione Trasparente; sottosezione Bandi di gara Ufficio Relazioni con il pubblico – Corso Umberto I – Caltanissetta 0934.74395