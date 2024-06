Obiettivi 11, 12 e 13 del programma elettorale del candidato sindaco Tesauro: economia circolare, insicurezza urbana e gestione dell’Ente Comune

Gli ultimi obiettivi del programma elettorale comprendono l’implementazione di un sistema del ciclo virtuoso di rifiuti finalizzato alla sostenibilità, nonché di politiche di sicurezza e controllo del territorio e, in ultimo, anche di una riorganizzazione e riconcettualizzazione della gestione dell’ente comune.

Importanti sono i temi che riguardano il ciclo dei rifiuti e dell’economia circolare. È necessario valorizzare tali elementi al fine di evitare dispersioni e di ottenere rinnovamento.

Bisogna rivalutare il progetto già autorizzato dalla Regione Siciliana con decreto n.604 del 2020, il quale prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio della portata di 27.000 tonnellate annue destinate al territorio per la parte Nord Provincia, per la trasformazione del rifiuto organico in composto organico da poter riutilizzare in agricoltura. L’impatto avrebbe ricadute positive sul territorio, in quanto permetterebbe di realizzare un impianto industriale in una zona carente, generando un indotto non indifferente, soprattutto in termini di posti di lavoro in un territorio ad alta densità di disoccupazione. Bisogna anche Attivare prassi di riuso e riutilizzo dei prodotti, attraverso un sistema incentivante di natura fiscale e formativa dell’uso di prodotti progettati per essere manutenuti e non smaltiti a seguito del deterioramento piuttosto che provvedere alla sua riparazione.

Di eguale importanza è il tema dell’insicurezza personale legata all’urbanistica. Buone scelte urbanistiche influenzano positivamente la qualità e la vitalità dello spazio pubblico e sono indirettamente anche politiche di sicurezza urbana. Ugualmente una buona manutenzione dello spazio pubblico o una buona qualità dell’illuminazione sono anch’esse, almeno in parte, politiche locali di prevenzione dell’insicurezza. Lo stesso vale per l’attività ordinaria di polizia locale che, dando ordine alle attività cittadine, contribuisce a migliorare le condizioni di sicurezza nello spazio pubblico.

Bisogna intervenire adottando un assetto organizzativo e funzionale alla prevenzione dell’insicurezza, anche attraverso la collaborazione con i Comitati di Quartiere, l’analisi delle problematiche di disordine sociale e di degrado fisico nello spazio pubblico da parte della polizia locale e la costituzione di una struttura interdisciplinare che attivi in tempi rapidi interventi sociali e manutentivi organizzati autonomamente rispetto alla normale programmazione dei servizi. Attivare anche e soprattutto progetti che interessino la sicurezza con l’attuazione di prevenzione situazionale – illuminazione, videosorveglianza, manutenzione dello spazio pubblico –, sia comunitaria animazione, vitalità e manutenzione dello spazio pubblico.

In ultimo, come obiettivo finale, si mette in rilievo la trasparenza che il Comune deve adottare nella gestione delle spese e delle entrate; così facendo si ottiene una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche pubbliche e conseguentemente dell’incremento dell’efficacia ed economicità delle prestazioni rese, ma, in particolar modo, nell’ottica di rendere il cittadino consapevole dell’importanza delle entrate pubbliche e della loro finalizzazione ai servizi collettivi.

Come raggiungere, quindi, tale risultato? Con l’individuazione delle principali sacche di evasione tributaria sul territorio comunale e con l’attuazione di appositi interventi correttivi; mettendo in atto una programmazione di interventi di recupero di tributi non riscossi all’insegna dell’equità e della razionalità, evitando di perseguire, con avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo, sempre gli stessi soggetti, mirando a una drastica riduzione dell’evasione.

Bisogna anche potenziare, formare e riqualificare il personale in organico e, soprattutto, creare sinergia tra Ufficio Tributi e settore delle attività produttive, in maniera tale che tutte le nuove autorizzazioni amministrative/sanitarie rilasciate dall’Ente siano comunicate in tempo reale per il calcolo di eventuali tributi dovuti. È necessario anche coinvolgere soggetti terzi, pubblici e privati, nella gestione dei servizi, attraverso lo sviluppo di accordi di sponsorizzazione e altre modalità, dirette e indirette, di sostegno finanziario. Infine, accogliere tutte le opportunità dell’Intelligenza Artificiale applicate alle procedure e ai servizi della Pubblica Amministrazione, ponendo la massima attenzione alla tutela della sicurezza, trasparenza e rispetto dei diritti dei cittadini.