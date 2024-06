Nel Ragusano arrestato dalla Polizia il giovane che ha dato fuoco all’abitazione dei genitori cagionando la morte della madre e della sorella

Personale della Squadra Mobile di Ragusa unitamente al personale del Commissariato di P.S. di Vittoria, ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott,ssa Martina Dall’Amico, redatto nei confronti di Zaouali Wajdi, nato in Tunisia nel 1993 residente a Vittoria (RG) in piazza Unità D’Italia n. 19.

L’uomo, attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della Libertà Vigilata per altra causa, ritenuto responsabile dei reati di “omicidio plurimo e tentato omicidio” , perché cospargendo di liquido infiammabile la camera da letto dei genitori, il corridoio e l’ingresso della predetta abitazione stabilmente occupata dal padre, dalla madre e dalle sorelle ed appiccando il fuoco con un accendino, cagionava la morte della madre Sassi Mariem e della sorella Zaouali Samah a causa delle gravi ustioni subite, altresì compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del padre Zaouali Kamel e della sorella Zaouali Omaima; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, essendo intervenuti in soccorso i vicini di casa e gli operanti..

Espletate le formalità di rito Zaouali Wajdi è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.