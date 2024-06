Mussomeli. L’Asp annuncia la presa di servizio di un nuovo Medico Chirurgo presso l’Ospedale

MUSSOMELI. Arrivano importanti novità relativamente all’ospedale di Mussomeli. Ha infatti preso servizio presso l’ospedale di Mussomeli il Medico Chirurgo Dr. Sorce estremamente curriculato e molto conosciuto dagli utenti del territorio di Mussomeli.

Si tratta di un valore aggiunto importante per la sanità del comprensorio che contribuirà a migliorare con la sua storica esperienza da medico chirurgo, fatta presso l’ospedale di Mussomeli fino alla pensione, colmando una carenza di personale che si era venuta a creare con le dimissioni volontarie di un medico chirurgo argentino che prestava servizio presso lo stesso Presidio.

L’Asp ha spiegato che la sua assunzione attinge all’avviso aperto per il conferimento di incarichi libero professionali di varie discipline specialistiche per cui si potrà presentare istanza fino al 31 dicembre 2024. L’Asp s’è detta fiduciosa della partecipazione anche di giovani medici e non solo che vogliono far parte e dare un contributo all’Asp di Caltanissetta.