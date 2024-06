Mussomeli, ironia su social per l’acqua. Il risentimento della locale Pro Loco

MUSSOMELI – L’emergenza idrica a Mussomeli non solo fa discutere, arrabbiare ed animare, in lungo e in largo le discussioni fra la gente e i privati, ma trova anche lo spazio per l’ironia e la ilarità forse per allontanare il cattivo umore che tale circostanza sta provocando. E così Ciccio Amico, persona nota per avere ricoperto nel passato ruoli istituzionali, la diffuso sul social,un suo post che così recita: “Prima sagra del cannolo ( rubinetto asciutto) e del bidone La minoranza chiassosa e la maggioranza silenziosa e la pro-poco poco organizzano in sinergia tra pubblico e privato la prima sagra del bidone e del rubinetto asciutto. L’organizzazione vi fornirà il siero di latte fresco, l’acqua potabile e il rubinetto asciutto. La cittadinanza porterà il bidone, la ricotta, la crema di ricotta e le bucce/((scorcia si cannolo)”.. Non si è fatta attendere la risposta postata dalla locale Associazione Pro Loco che così puntualizza il suo argomenbtare. “Non è consuetudine di questa associazione rispondere alle provocazioni, ma riteniamo alquanto di cattivo gusto, fuori luogo ed inopportuno essere stati tirati in ballo (nonostante abbia scritto pro-poco, citando le sagre che sono state realizzate , il riferimento a questa associazione è chiaro) in un post del signor Francesco Amico, che ironizza su un problema serio qual è, appunto, l’emergenza idrica. E’ chiaro che il signor Amico Francesco nel suo, immaginiamo, voler essere portatore di una condivisibile battaglia a favore dei cittadini, sfrutti una vetrina social utilizzando argomenti che nulla hanno a che fare con le criticità di questo determinato momento storico. Da anni la Proloco si batte per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Ironizzando e coinvolgendo la sagra della ricotta e del cannolo che con sacrificio, umiltà e spirito di squadra tale associazione porta avanti volontariamente, si discredita il lavoro di un’intera filiera organizzativa: dai nostri soci, all’associazione dei pastori, dagli agricoltori ai pasticcieri , dai commercianti agli espositori fino a tutti i volontari che con impegno e passione partecipano a tale evento. Ci permettiamo di ricordare al Sig. Amico Francesco che quest’Associazione, grazie alla sinergia dei vari attori e dei propri volontari, quest’anno è riuscita ad ottenere il marchio di qualità sulla sagra della guasteddra e si sta costantemente impegnando per raggiungere questo scopo anche con la sagra della ricotta e del cannolo. D’altronde sappiamo bene che l’impegno e la costanza pagano sempre, in special modo quando sono rivolti verso obbiettivi comuni. Di contro dobbiamo constatare, che nonostante il Sig. Amico Francesco affermi e sbandieri in tutti i modi di occuparsi del problema della crisi idrica da tempo immemore, avendo avuto nel passato anche ruoli politici all’interno della compagine amministrativa, che nulli sono stati i suoi risultati e che comunque, se ci sono stati, ancora i cittadini non se ne sono accorti”.Consigliamo al Sig. Amico Francesco di concentrarsi maggiormente sui propri obiettivi e consigliamo altresì vivamente di non coinvolgere soggetti terzi in sue battaglie personali o politiche

”.