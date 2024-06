Mini Basket. L’Airam Caltanissetta il 14, 15 e 16 giugno al Jamboree Internazionale di Catania

Il week end del 14-15-16 giugno Catania diventa capitale del basket ed ospita il Jamboree internazionale del minibasket. Parteciperanno 24 squadre provenienti da Sicilia, Calabria, Piemonte, Danimarca, e Rep. Ceca con 360 atleti che giocheranno contemporaneamente in ben otto palazzetti. L’Airam avendo vinto la fase provinciale del Trofeo esordienti ha acquisito il diritto a partecipare a questa manifestazione , che rappresenta il momento conclusivo della stagione agonistica del basket siciliano.

Coach Emilio Galiano già al terzo anno consecutivo che partecipa a questa manifestazione quest’anno sarà affiancato da coach Gianluca Rizza, valido collaboratore che già quindici giorni fa ha accompagnato i ragazzi dell’Airam della categoria inferiore che hanno disputato le finali regionali a Ragusa.

L’Airam anche quest’anno si confronterà con le migliori formazioni isolane , e tutti i suoi ragazzi vivranno un momento di crescita e di sano divertimento. Oltre al torneo tutti i ragazzi parteciperanno ad uno spettacolo di basket acrobatico “Freestyle Show Since 2000 “ con i DaMove, che si svolgerà sabato sera presso il Playground di Piazza Franco Battiato.

Ecco la formazione dell’Airam che parteciperà al Jamboree: Paolo Ginevra, Anthony Ingrao, Lorenzo Palermo, Andrea Muni, Calogero Allegro, Michele Paralino, Michele Dell’Aira, Gabriele Sollami, Jacopo Lacagnina, Oscar La Porta, Daniele Longo, Alessandro Spalanga, Daniele Palumbo, purtoppo risulteranno assenti Gabriele Calà, Francesco Scavone e Gabriele Giusti che per diversi motivi non potranno partecipare , ma nel corso della stagione sono stati determinanti per la vittoria del campionato.