Incetta di riconoscimenti per la Nissa all’Award of Football Stars a Paternò: premiata la triade Giovannone – Russello – Terranova

Nissa in primo piano all’Award of Football Stars di Paternò nel corso dell’annuale riconoscimento che premia le eccellenze del calcio dilettantistico siciliano. In questa occasione la società del presidente Luca Giovannone ancora una volta ha fatto incetta di premi.

In primo luogo la Nissa è stata premiata come squadra dell’anno grazie alla vittoria a mani basse del campionato di Eccellenza con record su record che hanno esaltato la grandezza del gruppo targato Giovannone. Proprio il presidente Luca Giovannone ha ritirato il prestigioso riconoscimento.

Altro premio quale migliore allenatore è andato a Nicolò Terranova. Il tecnico mazarese è stato la guida della Nissa dei record, per cui è stato meritato il riconoscimento attribuitogli. Infine, Ernesto Russello è stato premiato quale miglior direttore sportivo. Un tris di assoluto valore che dimostra ancora una volta la grandezza dell’impresa targata Nissa per la stagione 2023/2024.