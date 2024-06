Delegazione dell’IISS “Luigi Russo” di Caltanissetta alla 55° Sessione Nazione del European Youth Parliament di Potenza 2024: esperienza di crescita e confronto

L’IISS “Luigi Russo” di Caltanissetta ha partecipato con una delegazione di sei studenti del Liceo Linguistico e dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Relazioni Internazionali per il Marketing all’edizione 2024 dell’European Youth Parliament (Parlamento Europeo Giovani) tenutasi a Potenza dal 7 al 12 maggio.

La sessione del Parlamento Europeo Giovani è un’opportunità formativa di grande valore, che permette ai giovani di confrontarsi in simulazioni del Parlamento Europeo su tematiche di rilevanza internazionale attraverso dibattiti, discussioni e attività di gruppo, lavorando insieme per stendere una risoluzione e difenderla in un’Assemblea generale.

Questo evento rientra nella mission educativa dell’Istituto, diretto dalla Prof.ssa Maria Rita Basta, che è quella di promuovere iniziative di alto valore formativo per incentivare i suoi studenti a superare i confini locali per abbracciare una dimensione europea e internazionale.

Le docenti Alessandra La Rosa, referente del progetto, Valeria Dionisio e Francesca Pettinato sono state fondamentali nella preparazione della delegazione: grazie al loro supporto gli studenti hanno potuto prepararsi adeguatamente per affrontare le sfide dell’EYP. Gli studenti del “Russo” durante la sessione del Parlamento Europeo Giovani hanno infatti dimostrato impegno e competenza, partecipando attivamente alle varie fasi della sessione, dalle commissioni tematiche ai dibattiti in plenaria, tutti in lingua inglese.

Gli studenti Eliana Alaimo, Marta Bonaffini, Chiara Carà, Flavio Fiaccabrino, Roberta La Porta e Carla Serpotta hanno riportato un’esperienza arricchente, dichiarando di aver appreso molto non solo sui processi democratici europei, ma anche sul valore della collaborazione e dell’ascolto reciproco. La partecipazione al Parlamento Europeo Giovani è stata non solo un’opportunità di crescita personale, di potenziamento linguistico, di esperienza di nuove amicizie e di consolidamento delle competenze civiche e sociali, ma anche un importante passo verso la costruzione di una cittadinanza europea consapevole e partecipe.