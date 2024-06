Caltanissetta, rassegna “Pagine&Note”: venerdì 28 giugno presentazione del libro “L’isola e il tempo” della nissena Claudia Lanteri

Venerdi 28 giugno alle ore 19.00 presso la Scalinata della Grazia via Maddalena Calafato nuovo appuntamento della rassegna culturale “Pagine & Note” proposta dalla Libreria UBIK in collaborazione con “Punto G”. Protagonista della serata la scrittrice nissena Claudia Lanteri e il suo libro “L’isola e il tempo”, pubblicato dalla casa editrice Einaudi, in libreria dal 28 aprile. A dialogare con l’autrice saranno Milena Avenia e Claudio Lombardo.

Il libro è un giallo letterario fuori da ogni canone e con una triplice forza: una struttura insolita, un ritmo serrato e una penna rara. Una scrittura intensa, potente, con un uso sapiente del dialetto siciliano che ha fatto parlare di caso letterario.

È ambientato in un’isola siciliana (mai citata), ruota intorno al naufragio di un barchino con a bordo un uomo e il cadavere di una donna, sua moglie, e le indagini che seguono. La vicenda sconvolge per qualche giorno la quiete della piccola comunità isolana, ma mentre tutto torna lentamente alla normalità lo stesso non accade al protagonista, un ragazzino di nome Nonò, tredicenne all’epoca dei fatti: continuerà a raccontare quei giorni per trenta anni a chi si prende la briga di ascoltarlo, ed è proprio dentro questo continuo racconto che si nasconde l’enigma.

Il libro è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica ed è gia stato presentato in oltre 30 città e librerie di tutta Italia.

La Repubblica dedica a Claudia Lanteri l’intera pagina della cultura titolando “La libraria esordiente è un caso letterario”, Maurizio Crosetti lo definisce ”romanzo di scrittura e d’avventura, solitudine e ingiustizie, ossessione e parola, L’isola e il tempo è il sorprendente debutto di Claudia Lanteri” (La Repubblica 23 maggio).

Scrive Massimo Onofri “si tratta d’un giallo: ma occorre andarci cauti… Mi riferisco invece a quel giallo cosiddetto “problematico” di cui Leonardo Sciascia è stato, in Italia, il campione indiscusso, Un giallo, per intenderci, in cui la detection diventa pretesto per un’indagine che travalica la vicenda narrata, mettendo in gioco verità che hanno a che fare con la vita in quanto tale” (Avvenire del 07.06.24).