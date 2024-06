Caltanissetta protagonista al Mondiale Rally WRC, presenti 4 ufficiali di gara nisseni

Grandi emozioni per gli ufficiali di gara di Caltanissetta, chiamati a partecipare al Mondiale Rally WRC, in programma dal 30 Maggio al 2 Giugno in Sardegna.

Quattro ufficiali di Caltanissetta dell’Associazione “Angelo Anzaldi”: Fernando Barbieri, Francesco Ilardo, Domenico Riccioli e Davide Talluto, sono stati impiegati sulle prove speciali ed hanno operato, coordinati dal capo prova Marco Avi, nelle impervie strade sterrate dell’entroterra sardo. Tutti senza risparmiare energie, si sono distinti per professionalità e competenza, considerata la complessità nella gestione delle strade, vista la presenza di animali e del numeroso pubblico che ha assiepato le strade delle prove e che incitava i propri beniamini.



Il Rally d’Italia, sesta prova del Campionato Mondiale Rally, è stata una gara molto combattuta tra i campioni Ogier, Sordo, Tanak, Neuville etc. Tanto è vero che dopo 16 prove speciali e oltre 250 km percorsi, i primi due hanno avuto un distacco di soli 0.2 decimi di secondo, dando la vittoria finale all’equipaggio estone O. Tanak – M. Jarveoja.

Ancora una volta Caltanissetta, attraverso i suoi ufficiali di gara, si rende protagonista del palcoscenico motoristico mondiale, così come già avvenuto per altri importanti eventi.

L’associazione Angelo Anzaldi, promuove la passione per le corse ed è aperta a tutti coloro che vogliono intraprendere il percorso per diventare Ufficale di gara.