Caltanissetta. “Premio America Giovani per il talento universitario” per le nissene Desirèe Polizzi e Cristina Lachina

CALTANISSETTA. Due ragazze di 26 anni che sono cresciute sempre insieme e che, sempre insieme, sono riuscite a trasformare un grande sogno in splendida realtà con un riconoscimento tra i più prestigiosi a livello nazionale dopo la loro laurea. Ma andiamo con ordine. Nel 2021 le due nissene si sono laureate in Economia Aziendale con la votazione di 110/110 e lode all’Università Kore di Enna.

Subito dopo hanno iniziato la magistrale in Economia e Direzione delle Imprese, sempre all ‘università Kore di Enna. Nel 2023 si sono laureate con la votazione di 110/110 e lode con menzione speciale per la carriera accademica. Il loro percorso insieme continua perché abbiamo iniziato a lavorare presso lo studio della dottoressa commercialista Elisa Ingala con la quale tutt’ora collaborano.

Si tratta di Desirèe Polizzi e Cristina Lachina. Due giovani nissene di grande talento e prospettiva. Nel 2024, infatti, le due giovani sono state selezionate dalla Fondazione Italia USA per ricevere il “Premio America Giovani per il talento universitario” , un riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane. La fondazione Italia USA , infatti, ogni anno seleziona 1000 studenti universitari in tutta Italia. La selezione avviene tramite la banca dati delle università italiane, sulla base di diversi parametri indicativi del talento degli studenti, tra questi, punteggio di laurea, l’età del conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum e altre valutazioni comparative. Non sono ammesse autocandidature.

E lo scorso 14 giugno Desirè e Cristina sono state premiate presso la Camera dei deputati. Un riconoscimento con il quale è stato premiato non solo il loro fresco talento, ma anche le loro competenze e capacità che hanno avuto modo di porre in essere con grande abilità e sagacia. Oltre al riconoscimento del premio America giovani, la fondazione USA premia i selezionati tramite l’attribuzione di una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del Master in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy. Insomma un riconoscimento di quelli destinato a caratterizzare la vita e la carriera di queste due giovanissime neo laureate.