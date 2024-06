Caltanissetta, mafia: società e immobili sequestrati a boss del capoluogo nisseno

Beni per 600 mila euro sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta a un boss di mafia condannato in via definitiva per associazione mafiosa e sotto processo per estorsione. Il provvedimento, emesso dalla Sezione di misure di prevenzione del tribunale nisseno, colpisce il patrimonio dell’uomo attualmente detenuto e ritenuto a capo della famiglia mafiosa di Caltanissetta: si tratta di tre societa’, due fabbricati, due terreni, sei auto e di vari rapporti bancari.