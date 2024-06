Caltanissetta. Gran successo il saggio spettacolo dell’Associazione “Centro Studio Danza

CALTANISSETTA. Ha riscosso grande successo il Saggio -Spettacolo dell’ Associazione “Centro Studio Danza” dell’istituto Oasi Cristo Re, con la Direzione Artistica dell’ ins. Mariella Rizza, diplomata ed abilitata DDE presso l’Accademia ISTD di Londra. Lo spettacolo, concluso a metà giugno, presentato dall’ avv. Vincenzo Nicoletti , in qualità di genitore , ha coinvolto con il suo humor il numeroso pubblico che ha applaudito con grande entusiasmo gli allievi emozionati.

Uno spettacolo, di grande spessore artistico che ha visto esibirsi, in un primo quadro di danza classica , gli allievi in una rivisitazione, da parte dell’ ins.Mariella Rizza , del famoso balletto “LA BOTTEGA FANTASTICA “di Rossini, con la preziosa partecipazione dell’ attore ADRIANO DELL’ UTRI che ha guidato con professionalità i danzatori in veste di bambole meccaniche in un negozio di giocattoli. Apprezzata la performance del “GRUPPO DANZA ADULTI”, che da quest’ anno seguono i corsi di danza tenuti dall’ ins. Mariella Rizza presso l’ Istituto OASI CRISTO RE.

Musiche trascinanti, costumi scintillanti, coreografie coinvolgenti , curate anche dai maestri di chiara fama Gianni Rosaci del Teatro Golden di Roma e già ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, stimatissimo talent scout ed Ester Parisi dell’ Accademia nazionale di danza Roma.La scuola già da diversi anni si avvale della loro collaborazione per dare la possibilità agli allievi talentuosi di intraprendere uno studio più professionale presso teatri e accademie prestigiose come già avvenuto per alcuni allievi che hanno realizzato la loro passione per la danza.

Nel quadro successivo, sono state eseguite coreografie di Hip Hop, del travolgente Maestro Eduardo Taibi, diplomato alla Debbie Reynolds di Los Angeles, video dance e contempraneo della vulcanica Maestra Mariella Rizza. Lo spettacolo si è concluso con un finale a sorpresa che ha rivisitato i musical più famosi e coinvolto in un esplosione di applausi la coreografia SISTER ACT eseguita dagi allievi piccoli e dal gruppo danza adulti guidati magistralmente dall’ attore Adriano Dell’ Utri e dalla fantastica Superiora ” Suor Maria Paola “.

Le allieve dello Studio Danza di Enna, anch’essa diretta dalla Maestra Mariella Rizza, prendendo parte al saggio, hanno dato ulteriore contributo professionale all’intero spettacolo, che si è concluso con i ringraziamenti e i saluti della Dirigente Suor Maria Paola, la quale ha voluto porre l’accento sulla particolare rilevanza che l’arte e la bellezza coreutica abbiano nell’ educazione dei giovani e dell’offerta formativa delle varie discipline dell’Istituto dalla stessa diretto. È stata una serata magica in cui i ballerini hanno interpretato temi e messaggi importanti come la pace , la libertà, il desiderio di rivalsa contro i totalitarismi, i valori di eguaglianza e solidarietà.

Un percorso narrativo che diventa surreale dove per una sera, i piccoli e le grandi ballerine hanno inseguito i loro sogni e la loro passione.

Rimangono impressi gli sguardi dei genitori orgogliosi ed emozionati che hanno visto i loro figli entusiasti calcare il palcoscenico come novelli artisti.IL nostro scopo, sottolinea l’insegante Mariella Rizza è quello di stimolare i nostri allievi a realizzare i loro sogni e questo spettacolo ne è la dimostrazione.