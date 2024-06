Ballottaggio. “Necessario avviare una nuova stagione di partecipazione attiva e consapevole alla vita civile di Caltanissetta”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo appello al voto di rappresentanti associativi, sindacali, della cultura di Caltanissetta:

“Con il turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno la nostra città sarà chiamata a compiere una scelta decisiva per il suo futuro.

La rilevanza delle decisioni che la nostra comunità è chiamata ad assumere imporrebbe a tutte e tutti, e particolarmente a chi è direttamente coinvolto nel confronto elettorale, un surplus di senso di responsabilità, di moderazione nei toni e nel linguaggio, di attenzione ai problemi concreti della nostra città.

Il dibattito politico di queste ore è invece segnato da radicalità dei toni e spregiudicatezza nei comportamenti, da asprezza nel confronto dialettico e vaghezza nel dibattito sui contenuti programmatici.

A fronte di tutto ciò, come donne e uomini impegnati nel mondo associativo, sindacale, professionale, politico, culturale e civile, sentiamo il dovere di esprimere la nostra preoccupazione e di rivolgere un invito ad un confronto che sia all’altezza della posta in gioco per Caltanissetta.

Proprio partendo dall’attenzione alla nostra città ed al suo destino, sentiamo inoltre l’esigenza di rivolgere un appello ad un voto consapevole e responsabile.

Le due alternative in campo presentano entrambe limiti, ma a nostro giudizio non sono sovrapponibili.

La vittoria del candidato Tesauro e della destra che lo sostiene consegnerebbe la città ad interessi esterni ed alle stesse forze politiche che, guidando il Governo nazionale e quello regionale, hanno approvato una proposta di legge sull’autonomia differenziata che colpisce il Mezzogiorno, stanno tagliando le risorse alla sanità pubblica, stanno riducendo gli stanziamenti del PNRR per il Sud.

Quelle forze politiche oggi mostrano di non avere un progetto reale per Caltanissetta e scelgono di non palesare compiutamente la compagine assessoriale cui andrebbe affidata la guida dell’amministrazione comunale.

Esprimiamo quindi forte preoccupazione di fronte all’eventualità che una proposta politica di questo genere possa prevalere in ragione delle divisioni intercorse all’interno dell’elettorato progressista e di centrosinistra ed invitiamo quindi tutti i cittadini e tutte le cittadine che hanno a cuore il destino della nostra città a recarsi alle urne per non consentire un’affermazione elettorale della destra.

Noi continuiamo a sognare una Caltanissetta diversa, vivibile, verde e sostenibile, inclusiva ed accogliente per tutte e tutti, vivace e vitale, una città dei giovani, della pace e dei diritti, del lavoro giusto e della qualità dei servizi.

Sappiamo che il cambiamento della nostra città non è obiettivo raggiungibile con il solo ricorso alle urne e che dal giorno successivo al voto sarà necessario un faticoso e costante impegno nelle istituzioni e nella società.

Non intendiamo quindi esprimere alcuna delega in bianco, né vogliamo affidare gratuitamente la nostra fiducia ad alcuno; al contrario, riteniamo sia necessario avviare una nuova stagione di partecipazione attiva e consapevole alla vita civile di Caltanissetta, al fine di evitare eventuali e mai auspicabili derive verticistiche o personalistiche.

È in nome di questa prospettiva quindi che ci rivolgiamo alla nostra comunità cittadina chiedendole di tornare ad impegnarsi, di sentirsi protagonista del suo destino, di partecipare all’appuntamento elettorale del 23 e 24 giugno”.

Firmatari

Anzaldi Paolo Segretario generale SPI CGIL Caltanissetta

Botta Valentina

Cassetti Mario

Castiglione Marina

Cusimano Enzo

Falzone Leandra

Garozzo Ettore

Giannone Emilio

Ginevra Bernarda

Janni Leandro Presidente regionale Italia Nostra

Licari Silvano

Lo Piano Antonella

Martorana Rosario

Mocera Danilo

Moncada Rosanna

Morelli Alberto

Paruzzo Michele

Randazzo Pietro

Rosanna Moncada Segretaria Generale CGIL Caltanissetta

Scarantino Giulio

Trobia Lidia

Vaccaro Lillo

Vitale Ester

Vizzini Salvatore