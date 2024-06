Caltanissetta. Convocato il 10 luglio il Consiglio Comunale per l’insediamento dei neoeletti e il giuramento del Sindaco

CALTANISSETTA. Convocato per il 10 luglio il Consiglio Comunale: l’insediamento dei neoeletti e il giuramento del Sindaco. I 24 consiglieri, nella stessa seduta, eleggeranno il Presidente del Consiglio Comunale

Si terrà, alle ore 18:00 di mercoledì 10 luglio, la prima seduta del neo eletto Consiglio comunale di Caltanissetta nella Sala Consiliare di Palazzo del Carmine, a seguito del voto amministrativo dell’8 e 9 giugno che, al secondo turno di ballottaggio, ha consegnato la vittoria al Sindaco Walter Calogero Tesauro.

All’ordine del giorno, nella seduta in sessione ordinaria e in seduta pubblica che vedrà l’insediamento dei 24 consiglieri, sono previste le condizioni di eleggibilità dei consiglieri neo eletti per poi procedere alle eventuali surroghe e alla loro convalida.

Nella stessa giornata è prevista l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, della Commissione Elettorale Comunale e il Giuramento del Sindaco.

A seguire i 24 consiglieri eletti e le relative liste di appartenenza:

Forza Italia: Marcello Mirisola, Gianluca Antonello Miccichè, Calogero Adornetto, Fabrizio Di Dio, Giovanna Lomagno

Fratelli d’Italia: Gianluca Bruzzaniti, Salvatore Petrantoni, Alessandra Longo, Cristian Michele Genovese,

Noi Moderati: Vincenzo Piscopo, Salvatore Mazza e Oriana Mannella

Azzurri per Caltanissetta: Giovanna Mulè, Guido Delpopolo Carciopolo, Angelo Antonio Scalia

Movimento 5 Stelle: Federica Scalia

Gambino Sindaco: Roberto Gambino

CL tutta la vita: Felice Dierna

Fare Centro con Totò Licata: Vincenzo Cancelleri

Orgoglio Nisseno: Luigi Bellavia

Insieme: Calogero Palermo

Futura e Democratica: Armando Turturici, Carlo Vagginelli

Sindaco Non eletto: Annalisa Petitto

L’Ordine del giorno è il seguente:

1. Insediamento del Consiglio Comunale neo eletto a seguito della votazione di sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024, con successivo turno di ballottaggio dei 23-24 giugno 2024, e giuramento dei Consiglieri;

2. Esame, ai sensi della L.R. 24.06.1986, n. 31, della L.R. 21.09.1990, n. 36, del D.Lgs. n. 39/2013, delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per la convalida degli eletti;

3. Eventuali surroghe dei Consiglieri neo eletti non convalidati, dimissionari o decaduti e giuramento dei subentranti;

4. Eventuale convalida dei Consiglieri subentranti ai neo eletti surrogati;

5. Esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi della L.R. 24.06.1986, n. 31, con inizio della procedura disciplinata dall’art. 14 della L.R. 24.6.1986, n. 31, ed eventuali surroghe;

6. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale;

7. Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale;

8. Elezione della Commissione Elettorale Comunale;

9. Giuramento del Sindaco.