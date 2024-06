Caltanissetta, confronto tra candidati a sindaco con il consiglio dell’Ordine degli Ingegneri. Tesauro: “Azzerare i costi energetici per investire le somme risparmiate nel sociale”

Si è tenuto oggi, martedì 4 giugno, presso la sede di Sicilbanca, a pochi giorni dalle votazioni per le elezioni amministrative del capoluogo nisseno, il confronto tra candidati a sindaco organizzato dal consiglio dell’ordine degli ingegneri.

Erano presenti: Walter Tesauro, Roberto Gambino, Annalisa Petitto, il presidente dell’Ordine, ing. Fabio Corvo; il segretario, ing. Andrea Polizzi; consigliere dell’ordine, ing. Giuseppe Rivituso.

Edilizia, urbanistica, finanziamenti, mobilità sostenibile, transizione energetica, equo-compenso. Questi i temi affrontati.

“Necessita una politica reale rispetto al risparmio energetico – ha dichiarato Tesauro –. Bisogna incentivare la produzione energetica rivolgendosi e coinvolgendo anche le società di livello nazionale e internazionale. Assegnerei delle aree comunali per installare impianti fotovoltaici che azzerano i costi energetici del comune e utilizzare le somme risparmiate per azioni sociali e aiutare le famiglie meno abbienti.”

Tesauro ha continuato attenzionando l’illuminazione serale, elemento fondamentale per la sicurezza pubblica. Inoltre, per quanto riguarda il PRG il candidato a sindaco sostiene che bisogna attingere anche ai fondi del PNRR, utile per la rigenerazione e la riqualificazione urbana, nonché la carenza di personale negli uffici tecnici. Per Tesauro bisogna strutturare una collaborazione con tutti gli ordini professionali e associazioni, poiché la sinergia è motore principale per la buona riuscita di ogni progetto, nonché è importane promuovere l’inclusione professionale.

Sulla questione pubblico-privato fa riferimento anche all’obiettivo di acquisire la Banca d’Italia, ritenendolo necessario per portare al centro storico uffici. Importante anche l’equo-compenso, che va riconosciuto integralmente, perché il lavoro svolto va nobilitato.