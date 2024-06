Caltanissetta. Aggiornato da Caltaqua il piano distributivo comunale: ecco le novità

CALTANISSETTA. E’ stato aggiornato il piano distributivo nel Comune di Caltanissetta. Nelle zone servite dal serbatoio San Giuliano (Paladini, L. Monaco – Poggio S. Elia – via due fontane, Firrio – S. Spirito – Padre Scuderi, Sanatorio) e nella zona Trabonella la distribuzione avverrà ogni quattro giorni.

Caltaqua, rivolgendosi alla cittadinanza, ha ribadito: “Desideriamo informarvi che stiamo affrontando con difficoltà una situazione di emergenza. I nostri tecnici della rete sono costantemente impegnati nel monitoraggio delle scarse risorse idriche disponibili e nell’esecuzione delle necessarie manovre per migliorare l’efficienza del sistema, con l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno delle diverse aree delle nostre città”.

A causa di questa situazione, le variazioni nei piani di distribuzione saranno frequenti. L’invito è di consultare regolarmente il sito web www.caltaqua.it, dove è disponibile per ogni comune una mappa delle zone di distribuzione e un calendario aggiornato con i giorni di distribuzione per ciascuna area.

Con l’inizio dell’estate, il fabbisogno di acqua è destinato ad aumentare. Bisogna pertanto collaborare per evitare ogni spreco. Per chi non lo avesse ancora fatto, è invitato ad iscriversi al canale WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029VaYuqdsFi8xY4qs5l81v per ricevere aggiornamenti in tempo reale e informazioni di pubblica utilità.