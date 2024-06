Awards. Nissa in prima fila nel gran galà del calcio dilettantistico siciliano il 19 giugno a Caltanissetta

E’ tutto pronto per il gran galà del calcio dilettantistico siciliano in programma al teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta, il 19 giugno, con inizio alle 16. Ettore Tortorici, patron della manifestazione giunta ormai alla sua undicesima edizione, ha reso noto il programma del prestigioso evento ricco di ospiti, tra cui figura l’ex difensore della Juventus, Nicola Legrottaglie.

NISSA F.C. protagonista degli Awards con il presidente Luca Giovannone in nomination come dirigente dell’anno insieme a Nicolò #Terranova come miglior allenatore. Nomination anche per il centrocampista Cosimo Pagano e per l’attaccante Antonio Esposito mentre la giuria della manifestazione ha assegnato il premio Top Player, calciatore dell’anno, ad un altro biancoscudato, il centrocampista Santo Privitera.

Infine riconoscimenti prestigiosi anche a due nisseni doc, l’ex presidente della Nissa Arialdo Giammusso (Premio Eccellenza Siciliana) e il presidente della Fgci Sicilia, Sandro Morgana.