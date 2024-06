“Arrabbiato con il mondo” danneggia 100 auto, arrestato

Un uomo di mezza eta’, arrabbiato con un mondo che considera ostile e attanagliato dal terrore per una presunta grave malattia, che per giorni ha seminato preoccupazione nel rione di Chiavazza a Biella. E’ lui il responsabile di una serie di raid vandalici nel corso dei quali sono state danneggiate piu’ di 100 automobili parcheggiate in strada a cui sono stati tagliati i pneumatici e inferti altri danni.

L’uomo, 49 anni, e’ stato arrestato questa notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Biella, supportati dagli agenti della Polizia Municipale della citta’, Intorno all’una di questa notte l’uomo, 49enne, si aggirava a piedi brandendo un coltello ed un cellulare con la funzione di “torcia” per illuminare gli obiettivi da colpire.

Il rumore provocato dallo scoppio di uno degli pneumatici colpiti, ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini che hanno chiamato 112. Immediatamente i Carabinieri, da giorni appostati in zona in abiti civili unitamente agli agenti della Polizia Locale, lo hanno individuato e bloccato dopo un tentativo di fuga.

L’uomo, e’ stato arrestato per danneggiamento aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Biella, posto agli arresti domiciliari.