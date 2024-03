In quel nostro Istituto… (di Salvatore Vaccaro). Il “Leonardo da Vinci” di Mussomeli

Oggi, parliamoci di quei nostri alunni scolastici per sapere quanti siano i bambini e i ragazzini fino alla Media. Ricordarmelo, come inizio docente di 50 anni fa, e pensarci quanti fossero, allora, direi che erano quasi 2 mila! Tra cui quelli un po’ di più nella scuola materna ed elementare, e un po’ di meno nella scuola media. Nelle classi, anche se sono iniziate a diminuirsi, piano piano, ogni anno, c’erano dalla lettera “A” fino a “M”. Ora esistono solo “A/B” e qualcuna, ormai, rara “C”. Certo, ripensarci quanto ero nella scuola elementare, con la maestra Giovanna Mistretta, non posso dimenticarle di quel nostro tempo di 67 anni fa, ed in quella classe eravamo più di 35 piccolini! Anche la sede, dal 1957, fu quellamia “nuovissima” nella prima scuola in Via Pola. Un anno dopo, vi nacque pure l’altro “elementare” in Via Madonna di Fatima. E quando ci veniva il direttore in classe, quand’ero bambino di quel tempo, mi chiamava la maestra Mistretta di farmi leggere da quel mio piccolo grande libro di italiano! Vent’anni fa, tornando indietro, per la precisione, ho cominciato a farne del mio “preside”, prima in una scuola di Gela nel 2005/06 e, poi, di Vallelunga nel 2006/07. E fu qualcosa di eccezionale, e parlarne ci vorrebbero decine e decine di pagine. A Mussomeli, dal 2007/08, fino al 2015/16, vi feci quasi 10 anni e non posso dimenticare come da quella “vecchia scuola”, sia all’Infanzia e Primaria, oltre alla Media, siamo passati ad una “nuova” dal 2013, come se fosse da un istituto “svedese”, e lo dicevano, pure, da quegli architetti dell’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo. Diciassette anni fa, al 1°Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”, gli alunni erano 640 circa e, già, nel 2013/14, diventarono un po’ meno, di 521 e con 25 classi, tra sede centrale di via Concetto Marchesi e quello di via Madonna di Fatima. Al 2°Istituto, più di Acquaviva Platani e Sutera, erano allora di 728 e con 44 classi. Nell’anno 2019/20, il Primo Istituto, con Campofranco, sono aumentati gli alunni, ed il Secondo è diminuito, in particolare di Sutera ed Acquaviva. Nel 2022/23, nel 1°Comprensivo “Leonardo da Vinci”, le classi diventarono 39, e quello del 2°Comprensivo “Paolo E. Giudici” scesero a 31, cioè con un totale di due scolastici di 70 classi e di cui 1183 alunni. Dal 2023/24 è diventato, adesso, un “unico istituto”, come elencato dalla nostra preside Alessandra Camerota dall’Istituto “Leonardo da Vinci”, di cui compongono ora tutte le “uniche sedi” scolastiche dal primo settembre 2023, tra cui 11 istituti, anche se il totale delle scuole sono tutte di 17. A Mussomeli vi sono 5 sedi, ad Acquaviva Platani 2 sedi, a Sutera 1 sede, ed a Campofranco 3 sedi. Penso che tutti adesso possono sapere quanti siano effettivamente i nostri 1040 alunni e di 60 classi dell’istituto, nell’anno scolastico in corso 2024 e, probabilmente, nel 2024/25 dovrebbe restare solo di poche differenze sono a circa di 1000 alunni. Le nascite nel nostro Comune, negli anni Ottanta e Novanta, erano circa di 150. Se dovessimo dirli anche del 1950 e 60, significherebbero che c’erano 200/300 bambini nati! Ora tra il 2000/2012 sono diventati tra 90/100 e gli ultimi anni dal 2018 al 2023 tra 60/70. Dovendo fare un calcolo di 10 anni fa, cioè nel 2013/14, c’erano 1239 alunni senza che ci fosse ancora quello di Campofranco, e nel 2022/23, invece, ci sono stati quelli di 1183, e con la presenza degli alunni di Campofranco. Nel 2023/24, oltre a Mussomeli e con Acquaviva Platani, Sutera e Campofranco, ora, sono di 1040 alunni. Dovendo dirsi nel 2022/23 che erano 907 quelli mussomelesi, mentre 276 nei tre paesi vicini. Per il 2023/24 sono, invece, di circa 850 e gli altri 190. Anche qui, purtroppo lo so, che tutto è ormai diventato molto difficile e con unica solita riduzione. Ma forse ce la faremo e se tutti possono ritornare indietro ed aumentare quei nostri allievi? Pensiamoci e non dimenticarceli mai. La realtà di oggi dell’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO “LEONARDO DA VINCI” – MUSSOMELI – Con 11 sedi e 17 scuole: 1) – Sede Centrale – “Leonardo da Vinci” – Scuola Media Via Concetto Marchesi,11 – Mussomeli. Plesso di altre10 sedi: 2) – Padre Pino Puglisi – Scuola Primaria e Media – Via Peppe Sorce – Mussomeli3) – Sac. G. Messina – Scuola Primaria e Media – Via Pola –Mussomeli – 4)- Madonna di Fatima – Scuola Infanzia e Primaria – Sez. Primavera – Via M. di Fatima, 52 – Mussomeli – 5)- Madre Teresa di Calcutta – Scuola Infanzia – Via Leonardo da Vinci – Mussomeli – 6)- Don G. Bosco – Scuola Primaria – Via San P. Pio da Pietrelcina, 40 – Acquaviva Platani – 7)- Scuola Infanzia e Media – Via S. Quasimodo Acquaviva Platani – 8)– Sen. G. Mormino – Infanzia, Primaria e Media Via Orti – Sutera – 9)- Luigi Pirandello – Scuola Primaria – Via Piave, 93 – Campofranco – 10)- Luigi Pirandello – Scuola Media – Via Piave, 99 – Campofranco – 11)- Don G. Bosco – Scuola Infanzia – Via Santa Croce, 85 – Campofranco (Salvatore Vaccaro)