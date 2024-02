“Anche io sono innamorato del Festival, il Festival ci appartiene. Credo che tutte le cose giustamente devono terminare. Sono lusingato di questo affetto, della Rai e del pubblico, ma credo che questi cinque anni siano sufficienti per chiudere con una festa bellissima”. Così Amadeus in conferenza stampa alla vigilia del Festival di Sanremo al suo quinto anno in conduzione.