Investe cinghiale e, con la sua auto, finisce contro un furgone: morta 45enne

Non ha fatto in tempo a frenare. Con la sua auto è finita contro un furgone fermo al centro della carreggiata perché pochi secondi prima aveva investito un cinghiale.

E’ morta così la 45enne Silvia Bastelli nell’incidente che si è verificata sulla strada statale 580 tra Ginosa e Ginosa Marina, nel Tarantino. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente e per porre i primi soccorsi ai feriti, hanno operato carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.

Va detto che, dal nord al sud della Puglia, sono decine le segnalazioni giunte agli uffici regionali. I cinghiali, con la fine della stagione della caccia, stanno lasciando le zone dei parchi protetti e sono diretti verso i centri abitati.

Secondo il presidente di Cia Puglia e vicepresidente nazionale, Gennaro Sicolo, “nell’ultimo anno il numero dei cinghiali in Puglia è triplicato: sollecitare ottenere dal Governo opportune modifiche legislative e un quadro normativo nazionale che tenga conto delle dimensioni attuali del fenomeno cinghiali, con un numero di esemplari capace di moltiplicarsi ogni anno in modo esponenziale”.

Come sottolineato dall’Agenzia Ansa, la presenza dei cinghiali è stata segnalata all’interno di numerose strade ad alto scorrimento della regione, ma anche in aree dove ci sono numerose aziende agricole, o in rinomati villaggi turistici come a Rosa Marina, in provincia di Brindisi.