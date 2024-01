Turismo, il Ministro Santanchè: “2023 ottimo, presenze in aumento rispetto al 2019”

“Il 2023 è stato un anno ottimo per il turismo italiano. Infatti, i dati certificati OpenEconomics ci dicono che il turismo genera 255 miliardi di euro, corrispondenti al 13% del nostro Pil. E, oltretutto, il comparto ha un effetto moltiplicatore di 2,5 e crea, direttamente e indirettamente, circa 3 milioni di posti di lavoro. In più, anche i dati del Centro Studi Firenze per Assoturismo Confesercenti mettono al centro come il turismo abbia recuperato sul pre-Covid, perché noi nel 2023 chiudiamo l’anno con una presenza di turisti che supera le 445 milioni di presenze, e questo vuol dire che c’è stato non solo un aumento dell’8% sul 2022 ma anche un superamento del dato 2019.”

Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè ai microfoni di Radio24, collegata da Madrid, dove si trova per l’inaugurazione del padiglione Italia presso la Fiera Internazionale del Turismo.