San Cataldo. Aperte le iscrizioni per il corteo storico del Mercoledì Santo

SAN CATALDO. Sono aperte ufficialmente le iscrizioni per il corteo storico del Mercoledì Santo. Lo hanno reso noto gli stessi organizzatori che stanno preparando l’elenco di coloro che saranno chiamati ad impersonare i tanti personaggi che compongono le scene del Mercoledì Santo.

Si tratta di una scenografia spettacolare che, come ogni anno, per il Mercoledì Santo, vede la partecipazione di decine di personaggi a supporto dei protagonisti e che saranno chiamati ad impersonare soldati romani, principi, sacerdoti e popolo. Il numero per contattare gli organizzatori e fornirgli la propria disponibilità è 3333130477