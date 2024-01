Mary’s Meals: l’associazione benefica che garantisce ai bambini istruzione e alimentazione adeguata

E’ in onda sui canali RAI, dal 22 gennaio e proseguirà fino a domenica 28 la pubblicità sociale di Mary’s Meals, associazione benefica che si prende cura dei bambini nei paesi più poveri del mondo cercando di garante a ciascuno il diritto di diritto di andare a scuola e di ricevere un’alimentazione adeguata.

“Nella nostra visione – spiega Magnus MacFarlane-BarrowFondatore e CEO di Mary’s Meals – ogni bambino deve ricevere un pasto scolastico al giorno e chi possiede più di quanto necessita possa condividerlo con coloro che non hanno nemmeno i beni di prima necessità. Al centro della nostra missione, dunque, ci sono i bambini affamati per nutrirli e allo stesso tempo lavorare su una soluzione che possa diventare permanente mediante la creazione di un movimento globale di persone che credono nella nostra visione”.

“Quest’anno Mary’s Meals ha inviato per la seconda volta la candidatura in Rai, come associazione no profit, per godere della pubblicità gratuita concessa legalmente dalla legge italiana – È stata inaspettatamente selezionata” hanno spiegato i due referenti siciliani dell’associazione benefica, Hemmanuel Semilia (originario di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta) e Maria Concetta Pomara (di Ciminna in provincia di Palermo).

I volontari siciliani, con attività di solidarietà e sostegno stanno promuovendo una raccolta fondi per il progetto “AdottiAmo”, sostenere la scuola KATHUMBA in Katete District (Zambia) e contribuire alla crescita culturale della popolazione.

“Possiamo arrivare a sfamare 401 bambini per l’anno scolastico 2024-2025 ma per adottare un’intera scuola con i suoi alunni dobbiamo agire insieme” si spiega nella scheda introduttiva del progetto.

Per contribuire attivamente sarà possibile donare tramite sms, telefonata o sito internet.

Telefonicamente si dovranno rispettare i prezzi imposti dalla legge italiana, cioè 2 euro per gli sms e 5 euro per le telefonate (trattenute in proporzione al numero di telefonate).

Sul sito, invece, la donazione è libera.

Per scoprire di più sul progetto “AdottiAmo” è possibile consultare il sito internet di Mary’s Meals (clicca qui)