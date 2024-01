Mamma picchiata dal padre, 16enne minaccia di darsi fuoco

Mentre la madre è in ospedale, ricoverata dopo essere stata picchiata dal padre, lui, 16 anni, minaccia di darsi fuoco davanti all’ospedale. È successo ieri sera a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. I militari della sezione radiomobile della compagnia stabiese, allertati dal 112, sono intervenuti davanti al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo per la segnalazione di un ragazzino in stato di agitazione.

Nel piazzale hanno trovato il ragazzo, in preda al panico, che si era cosparso del liquido infiammabile, mentre nella mano destra reggeva un accendino, minacciando di darsi fuoco. I Carabinieri si sono avvicinati al ragazzo e sono riusciti a strappargli dalle mani l’accendino, per poi portarlo in caserma. Qui il ragazzino, in lacrime, ha raccontato aspetti della sua vicenda familiare che hanno permesso ai militari di ricostruire l’accaduto. La mamma del ragazzo infatti è in ospedale, ricoverata per delle lesioni causate dal marito che l’ha picchiata.

I Carabinieri hanno proceduto secondo quanto previsto dal ‘codice rosso’, comprendendo che il gesto del ragazzo era un grido d’aiuto per porre fine ai tormenti suoi e anche della madre, vittima di violenza di genere