Clamoroso al Cibali, anzi clamoroso a Palazzo del Carmine

Ieri, giovedì 25 gennaio, il consiglio comunale di Caltanissetta si è riunito per la surroga del consigliere Matta dimissionario e con l’ingresso del neo consigliere Giuseppe Di Francesco, eletto nel 2019 nelle file del Movimento 5 Stelle con 106 voti. Il clamoroso sta nel fatto che mentre tutti, o quasi, si aspettavano che Di Francesco sedesse tra le fila della maggioranza, invece accede al gruppo misto. Alla luce di quanto successo, adesso la maggioranza (M5S) conta 9 consiglieri, mentre l’opposizione ne ha 15. Non sono e non potevano mancare gli auguri di tutti i colleghi ed anche quelli del Sindaco Gambino, che, nel salutare il neo consigliere, ha ricordato che Di Francesco aveva già giurato come consigliere al momento dell’insediamento, ma che una legge, a suo dire incostituzionale, ha permesso alla consigliera Petitto, dopo essere ricorsa alle vie legali, di prendere il suo posto. Ci uniamo alle condoglianze fatte al Segretario Comunale per il lutto che ha colpito la sua famiglia. Ad Maiora