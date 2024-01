Caltanissetta, mensa scolastica. Di Dio: “Si faccia chiarezza per il bene di tutti i bambini”

Risulta ancora nebulosa la vicenda che ruota attorno la mensa scolastica della scuola Martin Luther King di Caltanissetta e, su questo argomento, il Consigliere Comunale Fabrizio Di Dio ha presentato un’interrogazione consiliare per poter capire a fondo se siano stati lesi i diritti dei bambini e, eventualmente, come poter garantire un servizio adeguato.

La scorsa settimana, attraverso le nostre pagine, una rappresentanza di genitori aveva sollevato forti perplessità sulla qualità e il servizio mensa dell’istituto (Leggi qui: Caltanissetta, criticità alla M. Abbate. L’esasperazione dei genitori: “Pessima qualità della mensa scolastica”)

Un servizio che la cooperativa affidataria, svolge su incarico affidato dal Comune di Caltanissetta e – secondo quanto dichiarato dall’impresa e dai suoi operatori – “nel rispetto di tutte le normative vigenti dalla legge nazionale, con le documentazioni del nucleo NAS che certificano la qualità del servizio garantito e con la cura del buon padre di famiglia. Non daremmo mai ai bambini cibo che non faremmo mangiare ai nostri figli o ai nostri nipoti” hanno commentato indignati alcuni dei collaboratori incaricati al servizio.

Criticità che solo in parte erano state riferite alla dirigente scolastica Daniela Rizzotto e non confermate dai docenti che, presenti durante le ore della mensa, consumano gli stessi pasti dei bambini.

La commissione mensa, presente in ogni istituto scolastico, ha sottolineato che “erano state sollevate criticità che, però, non sono state prese adeguatamente in considerazione” (Leggi qui le motivazioni: Scuola Martin Luther King, le precisazioni della Commissione Mensa: “Abbiamo evidenziato criticità”).

Affermazioni nelle quali pare siano presenti alcune lacune che non mostrino il reale quadro dei fatti e a spiegare meglio gli interventi del Comune, in qualità di supervisore del servizio, è intervenuto il consigliere comunale Michele D’Oro: “Nella mattinata di giovedì 25 la V Commissione Consiliare del Comune di Caltanissetta, guidata dal Presidente Gianluca Bruzzaniti, ha effettuato un sopralluogo nel plesso Michele Abbate, sopralluogo già programmato da tempo nell’ambito di attività propedeutiche allo svolgimento di un Consiglio comunale monotematico sulle necessità delle scuole della nostra città. Sinora la Commissione ha visitato la quasi totalità dei plessi di pertinenza del Comune di Caltanissetta, e in questo ambito si inquadra la visita al plesso Abbate. In attesa del verbale ufficiale, che sarà definito la prossima settimana, posso anticipare che abbiano trovato una sala mensa pulitissima ed in ordine, e personale molto disponibile – conclude Michele D’Oro -. C’è la massima disponibilità delle parti a valutare e risolvere eventuali criticità, per offrire un servizio dignitoso agli alunni quale è sempre stato quello fornito al plesso Abbate e in tutti gli altri plessi cittadini”.

E nella stessa occasione il consigliere D’Oro ha confermato che affrontare la questione in quel momento era prematuro poiché era stato già fissato un incontro (che si svolgerà proprio oggi, lunedì 29 gennaio) al quale parteciperanno la Ditta incaricata del servizio mensa, la Dirigente scolastica, il Dirigente della direzione scuola del Comune di Caltanissetta, i genitori componenti della Commissione mensa e anche alcuni componenti della Commissione Consiliare interessata.

Tra silenzi, parole non dette, pettegolezzi e prese di posizione tutto risulta molto poco chiaro. Una “mancata trasparenza” che il consigliere dell’opposizione Fabrizio Di Dio ritiene inaccettabile e che merita di essere discussa nelle sedi opportune al fine di garantire sicurezza, fiducia e affidabilità non soltanto per ciò che succede nella mensa scolastica del M.L.King ma in tutti gli istituti nisseni.