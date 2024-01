Caltanissetta, “La lista” di Aldo Rapè mercoledì in scena al Rosso di San Secondo

Può l’amore abbattere tanto odio? Primaquinta ripropone in una nuova chiave l’evento teatrale LA LISTA, con la messa in scena di Aldo Rapè ed in occasione della giornata della memoria.

Lo spettacolo tornerà in scena mercoledì 24 Gennaio 2024 alle ore 21.00 presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta. Uno spettacolo necessario per l’alto contenuto dell’opera e per il messaggio che vuole veicolare: una riflessione sulla condizione dell’uomo e sulle discriminazioni di ogni genere alla luce dei nuovi conflitti mondiali in corso.

Con la partecipazione straordinaria degli allievi attori della scuola Canper di Primaquinta e con la partecipazione dei danzatori della Fly Dance di Alba Bifarella e gli allievi cantanti di Mariangela Rizza della Mast 79.

La scenografia è ancora una volta realizzata dallo scenografo ennese Paolo Previti. Sono inoltre previsti matinée per le scuole di ogni ordine e grado che con entusiasmo e grande partecipazione hanno aderito all’evento teatrale. Un percorso sul territorio che PrimaQuinta conduce da tanti anni.

INFO FB Primaquinta – Posto unico euro 10,00 Ridotto euro 5,00