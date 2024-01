Basket maschile serie C. L’Invicta conquista la 10^ vittoria in campionato e mantiene il 4° posto

L’Invicta batte anche la Nuova Pallacanestro Marsala e si conferma al quarto posto in classifica nel campionato di serie C. Un risultato importante quello del quintetto di coach Peppe Spena che ha battuto 88-80 i marsalesi in un match nel quale nel primo quarto Railans e compagni si sono portati avanti 27-20.

Nel secondo quarto di gioco s’è assistito ad un match con pochi punti 12-11 per una chiusura di primo tempo sul 39 – 31. Nel secondo tempo gli otto punti di vantaggio del primo sono stati mantenuti tutti, e questo nonostante gli ospiti abbiano tentato in qualche modo di rimontare lo svantaggio.

La vena di Railans, ma anche il talento di Giusti hanno fatto si che la gara si indirizzasse nella direzione giusta. Alla fine l’Invicta ha mantenuto il suo vantaggio che s’è poi rivelato decisivo, con i nisseni che si sono imposti 88-80. E domenica prossima 4 febbraio impegno esterno per l’Invicta sul campo del Giarre Basket.