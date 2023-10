Terrorismo a Bruxelles. Spara urlando “Allah Akbar” in pieno centro: due morti. Killer in fuga

Il Belgio ripiomba nel terrore: a Bruxelles un uomo ha aperto il fuoco in pieno centro. Secondo la polizia il killer, Abdesalem L, 45 anni, ha urlato “Allah Akbar”. Il bilancio è di due morti e di diversi feriti. Nelle immagini scattate da un residente della zona, si vede un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, con un kalashnikov in mano, salire su uno scooter e fuggire presumibilmente dopo aver sparato in un atrio di un palazzo e aver colpito due persone in un taxi. Le vittime sono due svedesi. L’inchiesta è stata affidata alla Procura antiterrorismo.

Il Belgio ha innalzato il livello di allerta a 4, il suo massimo, sinonimo di minaccia terroristica “grave e imminente”. Lo riporta il media belga La Libre. “Dopo la sparatoria a Bruxelles, i servizi di polizia si stanno mobilitando per garantire la sicurezza dentro e intorno alla nostra capitale, in cooperazione con il ministro degli Interni, Annelies Verlinden”. Lo rende noto il sindaco di Bruxelles-Capitale, Philippe Close. (Tgcom24)