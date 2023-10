Tennis Club Caltanissetta in serie B: consegnata una targa al Sindaco Gambino

La squadra del Tennis Club Caltanissetta, che per la prima volta nella storia della provincia nissena è riuscita a conquistare la promozione al campionato nazionale di serie B2, accompagnata dai dirigenti dello storico circolo sportivo nisseno, è stata ricevuta a Palazzo del Carmine dal sindaco Roberto Gambino.

Ad accogliere la rappresentanza della squadra che parteciperà al prossimo campionato nazionale di tennis, assieme al primo cittadino, erano presenti anche gli assessori allo Sport, Fabio Caracausi, e al Bilancio, Ivan Rando. Mentre, la rappresentanza degli atleti della squadra neo promossa in serie B2, composta per l’occasione dalle giovanissime promesse locali Angelo Lo Destro e Marco Vancheri, è stata accompagnata dal presidente del Tennis Club Caltanissetta, Gianluca Nicosia, dal vice presidente, Michele Eufrate, dal direttore, Claudio Miccichè, dal componente del consiglio di amministrazione del circolo, Antonio Sedita, e dal team manager, Angelo Traina.

L’incontro è servito a rinsaldare il sodalizio tra l’Amministrazione comunale del capoluogo nisseno, proprietario tra l’altro di una buona parte dell’impianto sportivo, e il Tennis Club Caltanissetta, che ha colto questa occasione per ringraziare pubblicamente il Comune con la consegna di una targa con scritto: Grazie al Comune di Caltanissetta. Il vostro supporto è stato fondamentale per raggiungere questo risultato storico.

“Grazie a voi – dichiara il sindaco Roberto Gambino durante l’incontro con i rappresentanti del Tennis Club Caltanissetta – e grazie alle tante altre realtà sportive locali che in questo momento stanno contribuendo a creare un clima positivo. Caltanissetta non è una città che si entusiasma facilmente – continua – invece, soprattutto per quanto riguarda lo sport, si stanno raggiungendo traguardi importanti. La conquista della serie B è un risultato storico e sapere che è stato raggiunto dai ragazzi che si allenano giornalmente all’interno di un nostro impianto, gestito magistralmente dal Tennis Club, è per noi un onore. Una striscia continua di risultati sportivi entusiasmanti, tutti ottenuti all’interno di impianti di proprietà del Comune. Tennis, pallavolo, basket, calcio, stanno creando un clima positivo dando lustro non solo allo sport ma alla città intera. Per questo, a nome di Caltanissetta, ringrazio voi e tutti quelli che si impegnano quotidianamente con sacrificio e passione e che hanno permesso di raggiungere questi risultati” conclude il sindaco Roberto Gambino.

Il presidente del Tennis Club Caltanissetta, Gianluca Nicosia, al momento della consegna della targa al sindaco di Caltanissetta è intervenuto per ringraziare l’amministrazione comunale: “noi vi abbiamo sempre sentiti vicini, avete sempre dimostrato attenzione nei nostri confronti e questo è giusto riconoscervelo e darvene merito. Se abbiamo raggiunto questo risultato – dichiara il presidente Nicosia – oltre a dovere ringraziare i nostri atleti per le eccellenti prestazioni sportive, dobbiamo ringraziare anche voi che ci avete dato fiducia e la possibilità di crescere. Noi gestiamo un bene pubblico, facciamo sport per i nostri giovani e svolgiamo una serie di attività con grandissima difficoltà. Difficoltà – prosegue – che vengono spesso superate grazie al vostro supporto e alla vicinanza che l’amministrazione Gambino ci ha sempre dimostrato. In provincia di Caltanissetta, nonostante il livello tennistico sia sempre stato abbastanza elevato, tengo a sottolineare che siamo i primi a conseguire questo eccezionale risultato – continua – un’esperienza unica per la crescita dei nostri atleti e per il bene della nostra città. Ora speriamo che questo campionato nazionale possa regalarci tante altre soddisfazioni e, chissà, magari anche il sogno della B1. Noi ce la metteremo tutta.” conclude il presidente del Tennis Club Gianluca Nicosia.