San Cataldo. Grandi risultati ai campionati italiani Eda per gli atleti dell’Asd Amici del Cavallo 2

SAN CATALDO. Dopo gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti speciali dell’ASD Amici del cavallo 2 di san Cataldo ai campionati italiani Eda (equitazione per diversamente abili) lo scorso luglio, arrivano ora altri 3 importanti piazzamenti al campionato Siciliano Agility Horse ,da poco terminato. Qui gli atleti si sono aggiudicati il titolo di campione regionale 2023 Tirrito Giampaolo nella categoria Gimkana A1,Viviano Dorotea nella categoria Gimkana A2 e Dell’aira Giorgia nella categoria 60 cm di salto ostacoli.

I tre piccoli campioni, accompagnati dal tecnico Laura Battello sono stati premiati allo stadio Olimpico lo scorso 14 ottobre in occasione della festa dei Campioni Libertas. Ai neo campioni sono state consegnate le medaglie d’oro Libertas e i certificati d’eccellenza direttamente dal presidente nazionale Libertas Andrea Pantano e dal consigliere nazionale Pietro Esposito come riconoscimento per i risultati ottenuti quest’anno.