Provincia di Caltanissetta: il Questore Agnello conclude le visite istituzionali nei Comuni

Oggi 20 ottobre si sono concluse le visite istituzionali della signora Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello nei comuni della provincia nissena.

Stamattina il Questore, accompagnata dal Dirigente della Digos Commissario Arcangelo Graci, è stata in visita al Comune di Marianopoli dove ha incontrato il Sindaco Salvatore Noto e i Sindaci dei comuni di Vallelunga Pratameno, Giuseppe Montesano, e di Villalba, Maria Paola Immordino. Ieri 19 ottobre il Questore era stata a Santa Caterina Vilarmosa dove aveva incontrato il Sindaco Giuseppe Ippolito e il Sindaco di Resuttano Rosario Carapezza.

Gli incontri istituzionali ai sindaci della provincia nissena sono stati l’occasione per conoscere meglio le varie realtà del territorio e le sue problematiche al fine di ottimizzare le azioni preventive e repressive di contrasto alla criminalità ed elevare, al contempo, il livello di sicurezza e prossimità verso la cittadinanza.

Il Questore, nel corso degli incontri, ha sensibilizzando gli amministratori locali sui contenuti della direttiva ministeriale avente ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, richiamata da ultimo da una circolare della Questura di Caltanissetta, diretta anche ai sindaci, al fine di adeguare i livelli di safety e security in occasioni delle pubbliche manifestazioni.