Postazione 118 regionale a Villalba. L’on.Catania: ”Ho richiesto dotazione personale infermieristico”

“Nei giorni scorsi, scrive l’ion. Giuseppe Catania Deputato ARS – Gruppo Fratelli d’Italia, ho presentato formale richiesta presso l’Assessorato Regionale alla Salute finalizzata a dotare la postazione del Sistema 118 Regionale allocata presso il Comune di Villalba di personale infermieristico. Allo stato attuale persiste una situazione di disagio in ambito sanitario-emergenziale afferente i Comuni di Villalba, Vallelunga Pratameno e Marianopoli che potrebbe essere mitigata attraverso l’integrazione del personale infermieristico a bordo dell’ambulanza. Ricordo che al momento vi è la sola presenza di due operatori autisti/soccorritori senza alcun sanitario. In questa direzione ho già avuto modo di registrare il parere favorevole del Direttore della Centrale Operativa 118 di Caltanissetta e ho trovato grande disponibilità da parte del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale alla Salute che ha dato il proprio nulla osta. Ad entrambi va il mio personale ringraziamento per il loro impegno. Così come il mio ringraziamento va all’Assessore Volo con la quale mi ero confrontato a sostegno dell’iniziativa. Sono certo che la Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta procederà con celerità ad assegnare il personale infermieristico richiesto. Finalmente, dunque, dopo parecchi anni di richieste inascoltate anche le comunità di Villalba, Vallelunga Pratameno e Marianopoli potranno usufruire della presenza della figura di un infermiere a bordo dell’ambulanza”.