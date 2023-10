Polizia di Ventimiglia arresta tre tunisini: su di loro già un provvedimento di espulsione

La polizia di frontiera di Ventimiglia (Imperia) ha arrestato ed espulso tre tunisini tra i 27 e i 33 anni rientrati in Italia nonostante fossero già stati espulsi.

Sono stati fermati durante “controlli di retrovalico nella zona di confine” spiega la polizia in una nota.

Condotti in caserma, “sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici e ad accertamenti presso le banche dati Sei e Schengen, in seguito ai quali gli agenti sono risaliti alla reale identità dei tre soggetti, scoprendo che ognuno di loro era già stato colpito da un provvedimento di respingimento coattivo verso la Tunisia, emesso dalla questura di Trapani ed eseguito con volo charter dalla frontiera di Palermo”.

Considerata la loro presenza nuovamente in territorio Italiano, per gli stranieri sono scattate le manette e sono state attivate le procedure per l’espulsione.

“A conclusione del processo per direttissima sono stati accompagnati al Cpr di Caltanissetta per essere accompagnati in Tunisia, a cura di personale della Questura di Imperia”.