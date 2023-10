Petralia Soprana, muore bimbo in masseria: forse una fuga di gas

Un bimbo di nemmeno 4 anni è morto questa mattina a Petralia Soprana, un comune sulle Madonie in provincia di Palermo. Il piccolo, Francesco Leonida Gullo, è morto durante il trasporto in ospedale dalla masseria Sgadari San Giovanni dove viveva con i genitori. A dare l’allarme sono stati proprio mamma e papà dopo che il piccolo non riusciva a svegliarsi. Ai carabinieri e ai sanitari del 118 i genitori hanno raccontato di essersi accorti in mattinata di una fuga di gas nella masseria. Le indagini, coordinate dalla procura di Termini Imerese, non escludono al momento alcuna pista.