Nuovo incidente a Mestre, bus di linea contro pilastro di un palazzo: 15 feriti

Dopo la tragedia del bus precipitato da un cavalcavia la sera del 3 ottobre, dopo aver rotto un guardrail, un nuovo incidente si è verificato poco dopo le 21 a Mestre, in Via Carducci. Come riferisce Fanpage.it, è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco per un autobus elettrico del trasporto urbano che, dopo aver perso il controllo, ha impattato contro il pilastro di un palazzo sull’altro lato della carreggiata.

Un ferito e 14 contusi: è il primo bilancio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. L’autista del mezzo per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo che ha invaso la carreggiata opposta finendo la sua corsa contro il pilastro di un palazzo. Il ferito è proprio il conducente.

Il bus elettrico è di ‘La Linea’, la stessa compagnia a cui apparteneva la corriera precipitata all’inizio di ottobre, provocando 21 morti. Il mezzo copriva a Mestre per conto del Comune di Venezia la tratta servita in passato dall’autobus numero 13. L’amministrazione comunale di Venezia ha annunciato stasera che già da domani saranno sospesi tutti i servizi di trasporto urbano effettuati dalla compagnia ‘La Linea’ per conto di Avm sulle tratte urbane, e sostituiti con corse effettuate da autobus Actv. La decisione è stata presa in accordo con i vertici de ‘La Linea’. (Fanpage.it)